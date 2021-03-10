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среда, 10 марта 2021 09:09

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

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Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие
Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие фото: wikipedia.org

10 марта 1976 года полька Кристина Хойновская начала 1-е женское кругосветное одиночное плавание. Она совершила кругосветное морское путешествие на своей яхте "Мазурик".

Кристина Хойновская отплыла из Канарских островов 28 февраля 1976 года. В Сиднее она остановилась на 5 месяцев. За это время яхта прошла осмотр и необходимый ремонт двигателя. Кристина Хойновская стала 1-й женщиной, которая сделала такой подвиг.

Полька вернулась к Канарским островам 21 апреля 1978 года, завершив кругосветное путешествие длиной 57 тыс. 719 км за 401 день.

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Своей профессией она выбрала "мужскую" работу кораблестроителя и училась в Гданьской политехнике. Уже в школе она знала, что свою жизнь посвятит морю. Ей всегда нравились корабли, но прежде чем она начала свое обучение в Гданьске, море она видела только раз - во время школьной поездки в город Сопот, который расположен на берегу Гданьского залива.

Кристина Хойновская работала конструктором кораблей на Гданьской верфи. Ее муж Вацлав Лискевич тоже работал на верфи им. Конрада, но строил яхты.

Плавать на лодках Кристина начала в возрасте 16 лет, но только 1966 года она стала капитаном и получила свою лицензию на право управления яхтами в парусном спорте. Она 21 раз плавала морскими маршрутами, из них 3 раза с полностью женским экипажем.

Соучредитель Microsoft и один из самых богатых людей мира Билл Гейтс заказал 1-ю в мире экологическую супер-яхту с водородным двигателем. Ее спустят на воду 2024 года. Яхта Aqua длиной 112 м полностью работает на жидком водороде.

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Дата
10
марта

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

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