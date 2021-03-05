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понедельник, 08 марта 2021 09:05

Первая женщина получила лицензию пилота

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8 марта 1910 года французская авиаторка Раймонда де Ларош официально становится первой женщиной, которая получила лицензию пилота.

Автор: wikipedia.org
  Первая женщина получила лицензию пилота
Первая женщина получила лицензию пилота

Авиатор Шарль Вуазен позволил ей подняться в воздух на ее аэроплане 22 октября 1909 года. Шарль Вуазен позволил проехать на аппарате только по земле, но она не послушалась и пролетела несколько метров.

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1914 года де Ларош разъезжала с "летающим цирком" по Европе, выступала в Каире и Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны де Ларош отстранили от полетов. Она работала водителем во французской армии.

Автор: viromiro
  Первая женщина получила лицензию пилота
Первая женщина получила лицензию пилота

1919 года де Ларош поставила два "женские" мировые рекорды - на высоту и дальность полета. 18 июля 1919 года она и пилот двухместного самолета, на котором планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Первые газетные сообщения утверждали, что де Ларош лично пилотировала самолет. Позже появилось сообщение, что она летела пассажиркой.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбуром Райт в США.

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Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

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