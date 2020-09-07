Парламент изменил условия работы для молодых ученых

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 117
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 720
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1467
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 387
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3438
Фото
Все фото
8
4
4
3
3
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Показали, как выглядело старинное озеро в Сахаре
Открыли главную базу исследований в Антарктиде
Открыли главную базу исследований в Антарктиде
Видео
Все видео
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 531
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9801
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 657
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 15:46

Парламент изменил условия работы для молодых ученых

  Комментировать
Парламент изменил условия работы для молодых ученых
Ученые Фото:HR-PORTAL

Вчера Верховная рада Украины откорректировала законопроект "О научной и научно-технической деятельности", о работе молодых аспирантов и их заработную плату.
Ученым предоставляются возможность преподавать в учебных заведениях с разрешения руководителя, не по месту основной работы объемом до 240 часов в течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту работы.
Еще одним преимуществом проекту- заработная плата для молодых ученых, назначенная в размере одиннадцати прожиточных минимумов трудоспособного жителя и право на финансирование проектов от Национального фонда исследований Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позиции Украины в мировом рейтинге инноваций стали лучшими


Начался пятый конкурс научных проектов молодых ученых высших учебных заведений и научных учреждений МОН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парламент изменил условия работы для молодых ученых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 18191
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 12375
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9801
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 9000
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 5427
Наука
В шести школах Николаева обнаружили коронавирус
В шести школах Николаева обнаружили коронавирус Просмотров: 126
К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом
К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом Просмотров: 189
В NASA нашли дешевый способ добраться до Луны
В NASA нашли дешевый способ добраться до Луны Просмотров: 864
В Германии будут платить деньги за безделье
В Германии будут платить деньги за безделье Просмотров: 909
Украинских учителей собираются страховать от коронавируса - премьер-министр
Украинских учителей собираются страховать от коронавируса - премьер-министр Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
4
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 4860
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua