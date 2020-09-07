Парламент изменил условия работы для молодых ученых

Ученые Фото:HR-PORTAL

Вчера Верховная рада Украины откорректировала законопроект "О научной и научно-технической деятельности", о работе молодых аспирантов и их заработную плату.

Ученым предоставляются возможность преподавать в учебных заведениях с разрешения руководителя, не по месту основной работы объемом до 240 часов в течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту работы.

Еще одним преимуществом проекту- заработная плата для молодых ученых, назначенная в размере одиннадцати прожиточных минимумов трудоспособного жителя и право на финансирование проектов от Национального фонда исследований Украины.

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Начался пятый конкурс научных проектов молодых ученых высших учебных заведений и научных учреждений МОН.