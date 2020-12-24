Пандемия вызвала спрос на электронику

Причиной такой необходимости электронных устройств стало дистанционное обучение и работа. Фото: pixabay

Пандемия привела к увеличению спроса на электронику.

На мировом рынке будут наблюдать ее дефицит минимум до 2022 года, сообщает Reuters.

Причиной такой необходимости электронных устройств стало дистанционное обучение и работа. Особенно это повлияло на персональные компьютеры, ноутбуки и планшеты. Специалисты говорят, что производители не успевают делать заказы на несколько месяцев из-за высокого спроса.

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Суммарные продажи ноутбуков и компьютеров были максимальными в 2008 году, с тех пор - уменьшались до 250 миллионов. Сейчас ожидается возобновление продаж до 300 миллионов в год - на 15% больше 2019 года. Продажи планшетов растут еще быстрее.

Аналитическая компания Canalys исследовала, что к концу следующего года количество установленных планшетов и ПК составит 1,77 миллиарда, в 2019 году она равнялась 1,64 миллиарда. Компании начали работать с большим количеством поставщиков, ускорили доставку и оставили запуск новых моделей на следующий год - все для того, чтобы догнать спрос.

Самая большая сложность - найти процессоры и экраны, хотя многие фабрики давно вышли из локдауна.

Произошли изменения и в самих ПК - новые модели используют лучшие камеры и динамики для видеоконференций, а также иногда имеют модуль сотовой связи для использования 4G или 5G.

В недели черной пятницы и киберпонедельника продажи бытовой техники и электроники на 28% превысили прошлогодний сезон. То есть украинцы выложили на 6,6 млрд грн больше, чем 2019 года. В объемах продали на 8,5% больше штук бытовой техники и электроники, говорится в исследовании GfK Ukraine.