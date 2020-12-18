Из-за скидок черной пятницы украинцы бросились покупать технику

30% товара украинцы купили онлайн. Фото: unsplash

В недели черной пятницы и киберпонедельника продажи бытовой техники и электроники на 28% превысили прошлогодний сезон. То есть украинцы выложили на 6,6 млрд грн больше, чем 2019 года.

В объемах продали на 8,5% больше штук бытовой техники и электроники, говорится в исследовании GfK Ukraine.

36% единиц бытовой техники и электроники продали со скидкой от 10%, 7% товаров - со скидкой более 20%. Больше всего снижали цены на малую бытовую технику.

30% товара украинцы купили онлайн. По сравнению с прошлым годом, продажи в интернете в этот период выросли на 73%. Оффлайн также показал рост на 16%. Традиционно, интернет-магазины предлагали больше скидок: ценник на 48% объема техники снизился на 10% и более.

Выросли продажи роботов-пылесосов, телевизоров и посудомоечных машин. Относительно прошлогодних показателей существенно увеличились продажи ІТ сектора - на 70% в денежном выражении.

"Продажи ноутбуков в эту черную пятницу побили все прошлогодние рекорды, несмотря на достаточно большой спрос в течение всего года, и дефицит товара, о котором говорили производители и продавцы. Среди цифровых категорий лидерами по темпам роста традиционно стали телевизоры", - говорит руководитель отдела исследований розничных продаж цифровой техники GfK Ukraine Валентина Печончик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет черная пятница: что ожидать 2019 года?

При этом средний чек в ключевых секторах техники вырос более чем на 20%. Исключением стала лишь крупная бытовая техника, где подорожание среднего ценника составило 3%.

"Это свидетельствует о том, что украинцы покупали товары премиум-сегмента не чтобы сэкономить, а побаловать себя дорогим ассортиментом за те же деньги", - говорится в исследовании.

Киберпонедельник считается своеобразным продолжением черной пятницы, но покупки в этот день осуществляются исключительно онлайн. Его ввели примерно 15 лет назад специально для офисных работников, которые после распродаж в пятницу по инерции продолжали делать покупки со служебных компьютеров.