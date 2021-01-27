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среда, 27 января 2021 11:09

Пандемия увеличила доход Microsoft на миллиарды

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Пандемия увеличила доход Microsoft на миллиарды
Такой успех объясняют развитием облачного сервиса Azure, который стал популярным для удаленной работы и обучения. Фото: pixabay

Во втором квартале 2020 года компания Microsoft заработала $43,1 млрд.

Доход увеличился на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщает пресс-служба Microsoft.

Такой успех объясняют развитием облачного сервиса Azure, который стал популярным для удаленной работы и обучения. Таким образом компания заработала на $3 млрд больше, чем ожидали аналитики Refinitiv. Чистая прибыль - $15,5 млрд (+ 33%).

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То, что люди начали работать удаленно через пандемию, ускорило переход предприятий на облачные вычисления. Также выросли сервисы Microsoft, Amazon.com и Google Cloud от Alphabet Inc.

Прибыль за весь бизнес-сегмент Microsoft, включая Azure, серверные продукты Windows Server, GitHub и корпоративные сервисы - составила $14,6 млрд (+ 23%). Доход от Azure вырос на 50% вместо прогнозируемых 42%.

"Растущий спрос на наши дифференцированные предложения привел к увеличению доходов от коммерческих облачных вычислений. Мы продолжаем получать выгоду от наших инвестиций в стратегические, быстрорастущие области", - заявила Эми Худ, исполнительная вице-президент и главная финансовая директор Microsoft.

Сервис компании Zoom во время пандемии стал очень популярным и его доходы значительно выросли. Совокупный доход компании за 3-й квартал составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал прошлого года.

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