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вторник, 01 декабря 2020 13:45

Пандемия помогла сервису Zoom получать рекордные заработки

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Пандемия помогла сервису Zoom получать рекордные заработки
Доход Zoom вырос в 4 раза уже второй квартал подряд. Фото: pixabay

Сервис компании Zoom во время пандемии стал очень популярным и его доходы значительно выросли.

Совокупный доход компании за третий квартал составил $ 777, 2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал прошлого года, сообщает The Verge.

Доход Zoom вырос в 4 раза уже второй квартал подряд. Компания ожидает, что в четвертом квартале ее доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сервис Zoom стал популярным решением для видеоконференцсвязи в начале пандемии, и ему удалось удержаться на лидирующих позициях, несмотря на то, что другие сервисы, такие как Google Meet, Slack и Microsoft Teams, также боролись за внимание пользователей.

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Сколько пользователей есть в Zoom компания не сообщает, но ее показатели, характеризующие пользователей платной версии сервиса, продолжают расти. Сейчас компания насчитывает 433,7 тыс. подписчиков. Для сравнения, в предыдущем квартале количество подписчиков измерялась 370,2 тыс. пользователей. Также сообщается, что количество клиентов, которые принесли более $ 100 тыс. дохода, выросла с примерно 1000 до почти 1300.

Zoom - это сервис, который используют для поддержки рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Заходить в программу можно как с компьютера, так и с планшета с телефоном. Организовать встречу может любой, кто создал учетную запись. Бесплатный аккаунт позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии коронавируса сервис убрал это ограничение. К видеоконференции может присоединиться любой пользователь, имеющий ссылки, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющееся ссылки, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

Несколько инструментов безопасности добавила платформа видеоконференций Zoom. Они помогут бороться с онлайн-троллями, сообщает портал Engadget. Пользователи, которые проводят видеоконференции, могут поставить на паузу разговор и заблокировать неизвестного тролля, который ворвался во время онлайн-встречи.

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