  Открыли самый длинный мост Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 81
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 117
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 378
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2583
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 396
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1107
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 747
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
4
5
16
5
5
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Видео
Все видео
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 396
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1107
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 387
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 540
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 10:59

Открыли самый длинный мост Европы

  Комментировать

29 марта 1998 года в Португалии открыли мост "Васко да Гама" через реку Тежу. Его строительство обошлось в $1 млрд.

"Васко да Гама" является самым длинным мостом в Европе. Его длина составляет 17,2 км. Его главное назначение состоит в том, чтобы уменьшить пробки на другом мосту Лиссабона и соединить автодороги.

Автор: wikipedia.org
  Открыли самый длинный мост Европы
Открыли самый длинный мост Европы

Проект строительства разделили на 4 части. Непосредственным строительством моста занимались 3 300 работников. Выполнение работ продолжалось 18 месяцев.

Конструкция моста рассчитана на эксплуатацию в течение 120 лет. Она должна выдержать ветер скоростью до 250 км/ч и землетрясение в 4,5 раза сильнее Лиссабонского землетрясения в 1755 году (8,7 баллов по шкале Рихтера).

Из-за большой длины моста учитывали искривление Земли для правильного ведения строительных работ. Для уменьшения влияния моста на экологию виадук строили максимально далеко к другому берегу.

Первый металлический мост построили в 1779 году в Колбрукдейле, Великобритания. Высота его прогона составляла около 30 м. В XIX в. появление железных дорог побуждало к созданию мостов, способных выдерживать значительные нагрузки, что стимулировало развитие мостостроения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли самый длинный мост Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Открыли самый длинный мост Европы

Самое читаемое
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
15
 3 Просмотров: 8550
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 7560
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 4815
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 4077
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3204
Техника
В Украине заработал новый железнодорожный вокзал
В Украине заработал новый железнодорожный вокзал
 Просмотров: 306
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками
 Просмотров: 108
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
 Просмотров: 36
Состоялись первые скачки
Состоялись первые скачки
 Просмотров: 36
Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу-телеведущую
Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу-телеведущую Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
3
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
3
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
3
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
Голосов: 210
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть