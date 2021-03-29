29 марта 1998 года в Португалии открыли мост "Васко да Гама" через реку Тежу. Его строительство обошлось в $1 млрд.

"Васко да Гама" является самым длинным мостом в Европе. Его длина составляет 17,2 км. Его главное назначение состоит в том, чтобы уменьшить пробки на другом мосту Лиссабона и соединить автодороги.

Автор: wikipedia.org Открыли самый длинный мост Европы

Проект строительства разделили на 4 части. Непосредственным строительством моста занимались 3 300 работников. Выполнение работ продолжалось 18 месяцев.

Конструкция моста рассчитана на эксплуатацию в течение 120 лет. Она должна выдержать ветер скоростью до 250 км/ч и землетрясение в 4,5 раза сильнее Лиссабонского землетрясения в 1755 году (8,7 баллов по шкале Рихтера).

Из-за большой длины моста учитывали искривление Земли для правильного ведения строительных работ. Для уменьшения влияния моста на экологию виадук строили максимально далеко к другому берегу.

Первый металлический мост построили в 1779 году в Колбрукдейле, Великобритания. Высота его прогона составляла около 30 м. В XIX в. появление железных дорог побуждало к созданию мостов, способных выдерживать значительные нагрузки, что стимулировало развитие мостостроения.