Открыли главную базу исследований в Антарктиде

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13 февраля 1956-го в Антарктиде открыли первую советскую научную станцию ​​"Мирный". Ее ​​назвали в честь одного из кораблей, совершивших кругосветное антарктическое плавание с 1819-го по 1821 год.

Станцию открыли участники первой советской антарктической экспедиции. Первые 15 лет она была главной базой советских исследований в Антарктиде.

"Мирный" расположен на берегу моря Дейвиса на полуострове Мирный. Высота станции достигает 35 м. Температура на ней редко поднимается выше 0°C. Средняя годовая температура воздуха составляет -11,3°C. Максимальная – +6,8°C, минимальная – -40,3°C.

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В районе станции преобладают сильные ветры. В среднем 204 дня в год скорость ветра превышает 15 м/с. Нередко станцию ​​штормит. Максимальное количество дней с такой погодой на "Мирном" составила 274 дня в году. Штормы на станции продолжаются от нескольких часов до нескольких недель.

Всего на станции были построены 20 сооружений, в том числе магнитный, сейсмический и аэрологический павильоны, геофизическая, геологическая, гляциологическая, аерофотограметрическая, аэрологическая, гравиметрическая лаборатории, радиостанция, имеющая прямую связь с Москвой.

До 1971-го станция "Мирный" была главной базой советских исследований в Антарктиде.