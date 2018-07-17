Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2187
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 82795
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 720
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1701
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1503
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 846
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1071
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3825
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8775
Фото
Все фото
10
8
10
5
8
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Видео
Все видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1377
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3330
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24913
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1350
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1017
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 18:49

Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам

  Комментировать
Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам
Научные работники обнаружили супербактерию, которая способна вырабатывать иммунитет к антибиотикам. Фото из открытых источников

Специалисты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВОЛ считают, что обнаружили еще одну бактерию, которую можно зачесть к супербактериям.

Так, по их мнению, бактерия Mycoplasma genitalium, которая передается половым путем, может выработать иммунитет к большинству современных антибиотиков уже через пять-десять лет.

Бактерия, попадая в организм человека может вызывать воспаление разных органов, например, уретры, матки, фаллопиевых труб, а инфекции, что провоцирует бактерия, могут быть фактором развития бесплодия, - идет речь в сообщении на сайте Инфолайф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия

Научные работники отмечают, что бактерия вызывает симптомы, которые можно спутать из заболеванием хламидиозу. Поэтому, к антибиотикам, которыми лечат данное заболевание M.genitalium уже стала стойкой.

Ученые уверены, что вовремя обнаружить супербактерию можно с помощью тестирования, которое к сожалению, проводят не все медицинские заведения. Такие тестирования особенно важны для женщин, которые планируют беременеть.

Mycoplasma genitalium (M.genitalium), бактерия, которую открыли еще в 1980 году, проживает в органах сечевидильной и репродуктивных систем, соответственно передается во время полового акта. В настоящий момент научные работники считают, что микроорганизм может успешно производить стойкость к большинству известных антибиотиков, в том числе и средствам нового поколения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

За год закрыли 32 монастыря

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы

На Подолье галичан называли англичанами

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 211796
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 155053
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 101674
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 101602
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 82768
Больше всего комментируют
85
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 195
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua