Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам

Научные работники обнаружили супербактерию, которая способна вырабатывать иммунитет к антибиотикам. Фото из открытых источников

Специалисты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВОЛ считают, что обнаружили еще одну бактерию, которую можно зачесть к супербактериям.

Так, по их мнению, бактерия Mycoplasma genitalium, которая передается половым путем, может выработать иммунитет к большинству современных антибиотиков уже через пять-десять лет.

Бактерия, попадая в организм человека может вызывать воспаление разных органов, например, уретры, матки, фаллопиевых труб, а инфекции, что провоцирует бактерия, могут быть фактором развития бесплодия, - идет речь в сообщении на сайте Инфолайф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия

Научные работники отмечают, что бактерия вызывает симптомы, которые можно спутать из заболеванием хламидиозу. Поэтому, к антибиотикам, которыми лечат данное заболевание M.genitalium уже стала стойкой.

Ученые уверены, что вовремя обнаружить супербактерию можно с помощью тестирования, которое к сожалению, проводят не все медицинские заведения. Такие тестирования особенно важны для женщин, которые планируют беременеть.

Mycoplasma genitalium (M.genitalium), бактерия, которую открыли еще в 1980 году, проживает в органах сечевидильной и репродуктивных систем, соответственно передается во время полового акта. В настоящий момент научные работники считают, что микроорганизм может успешно производить стойкость к большинству известных антибиотиков, в том числе и средствам нового поколения.