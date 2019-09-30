Обнаружили новые звезды с переменной яркостью

Астрономы открыли звезды с переменной яркостью Фото: NASA

Ученые открыли 21 звезду, которые меняют свою яркость по неизвестным причинам.

15 из найденных объектов похожи на звезду Табби, которая является первой такой известной звездой, сообщает издание Science Alert.

Ученые из Университета штата Небраска сравнили кривые блеска звезд-кандидатов с кривыми блеска звезды Табби и поделили их на две категории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли планету-гигант, которая не должна существовать

15 звезд с медленным изменением блеска, включая и Табби, отнесли к первой группе, ко второй - 6 звезд с быстрым. Звезды в обеих группах относятся или к звездам главной последовательности, вроде Солнца, или в красным гигантам.

Астрономы предполагают, что нерегулярные провалы в яркости вызывают искусственные космические мегаструктуры.

Чтобы найти похожие звезды как Табби исследователи проанализировали фотометрические данные, собранные с апреля 1999 года по март 2000 во время наблюдения за участком неба площадью 2980 квадратных градусов в рамках проекта Northern Sky Variable Survey.