Николай Жулинский поддержал Анатолия Загородного на выборах президента НАН Украины

Академик Николай Жулинский: "Программа Анатолия Загородного кажется мне наиболее реалистичной". Фото: Википедия

Директор Института литературы им. Тараса Шевченко академик Николай Жулинский поддержал академика Анатолия Загородного на предстоящих выборах президента Национальной академии наук Украины.

Николай Жулинский отмечает важность сохранения автономного и самоуправляющегося статуса Национальной академии наук Украины и свободы научного творчества ее ученых, говорится в статье академика на сайте газеты "День".

Больше всего для дальнейшего взвешенного и эффективного реформирования деятельности НАН Украины подходит кандидатура нынешнего вице-президента Академии, директора Института теоретической физики им. Боголюбова НАН Украины академика Анатолия Загородного, считает Жулинский. Анатолий Загородный имеет неоспоримый авторитет в отечественных и зарубежных научных кругах и большой управленческий опыт. Он отличился активным участием в реформировании национальной научной сферы, что дало ощутимые положительные результаты.

"Программа Анатолия Загородного кажется мне самой реалистичной, пригодной для реализации в условиях кризисной ситуации, в которой находится наше государство, национальная и мировая экономика. В первую очередь потому, что программа Загородного предусматривает реализацию наработок, которые уже осуществила НАН в плане реформирования академической научной сферы", - пишет академик Николай Жулинский.

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Академик Анатолий Загородный глубоко понимает важность социогуманитарных исследований для развития науки в целом и украинского общества и Украинского государства, в частности, считает Николай Жулинский.

Выборы президента НАН Украины должны состояться в сентябре этого года или позже, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в Украине. Президент НАН Украины Борис Патон не будет участвовать в предстоящих выборах. Участие в выборах принимают: Анатолий Загородний, Владимир Семиноженко, Владислав Гончарук, Сергей Комиссаренко и Богдан Данилишин. Украинская академия наук основана указом гетмана Павла Скоропадского 14 ноября 1918 года как самоуправляемое учреждение. Первое совместное собрание 27 ноября 1918 года выбрало президентом УАН профессора Владимира Вернадского, а непременным секретарем - Агафангела Крымского. Национальная академия наук Украины является крупнейшим центром научных исследований в стране. Общее количество работников, по состоянию на 01.01.2019 года - 29 870 человек. В частности, 15310 - научных работников. Среди них 2367 доктора наук и 6746 кандидатов наук.