Не WhatsApp — каким мессенджером пользуется Марк Цукерберг фото: ITC.ua

Личные данные 533 млн пользователей Facebook появились в открытом доступе. В перечень пользователей также попала информация о разработчике и основателе соцсети Facebook Марка Цукерберга.

В данных речь идет о личной информации лиц из 106 стран. Это полные имена, места и даты рождения, биографические данные, номера телефонов, идентификаторы Facebook и в некоторых случаях адреса электронной почты, сообщает НВ.

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По телефону Цукерберга исследователь безопасности Дэйв Уокер узнал, что глава Facebook пользуется мессенджером Signal, который называют "золотым стандартом среди программ для безопасного обмена сообщениями".

15 мая данные 2 млрд пользователей WhatsApp передадут Facebook - материнской компании мессенджера. Поэтому эксперты по кибербезопасности советуют пользователям переходить на другие приложения.

Signal — это клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент в разработке делают на конфиденциальность и безопасность.