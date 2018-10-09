Назвали самые странные планеты Вселенной

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1242
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 342
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 981
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1854
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2556
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9081
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5526
Фото
Все фото
11
10
6
8
5
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Мужчины, руки прочь: для кого женщины делают сексуальные фото
Мужчины, руки прочь: для кого женщины делают сексуальные фото
Нашли место, где произошло библейское чудо
Нашли место, где произошло библейское чудо
Финн, который исследовал украинскую историю, и первая женщина-лауреат: за что и кому вручили премию Франко
Финн, который исследовал украинскую историю, и первая женщина-лауреат: за что и кому вручили премию Франко
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
Видео
Все видео
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Экипаж с трех животных - полетел первый воздушный шар
Экипаж с трех животных - полетел первый воздушный шар
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1854
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 774
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9774
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1206
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 07:25

Назвали самые странные планеты Вселенной
5

  Комментировать

Космическая обсерватория "Кеплер" обнаружила множество экзопланет, вращающихся вокруг звезд, которые сильно отличаются от нашего Солнца.

Из-за этого многие планеты называют Кеплер. большинство из открытых экзопланет - холодные куски скалы, вращающиеся вокруг отдаленных неизвестных звезд, передает pl.com.ua.

Иногда обнаруживают планеты, довольно странные, чтобы заинтересовать даже самого астрофизика. Называют пятерку самых известных.

Ледяной шар

Планету OGLE-2016 BLG-1195Lb нашли на расстоянии 13 тыс. световых лет от Солнечной системы. Температура на ее поверхности колеблется от -220 ° С до -186 ° С, поэтому планету иногда называют "ледяным шаром". OGLE-2016 BLG-1195Lb обнаружили с помощью микролинзирования - процесса, используемого для обнаружения планет, когда они проходят перед их звездами. Весь лед на "ледяном шаре" состоит из пресной воды.

  Планета «Ледяной шар». Фото: pl.com.ua
Планета «Ледяной шар». Фото: pl.com.ua

Горячая штучка

Горячая экзопланета, которая когда-либо была найдена учеными. Она постепенно исчезает. Находится на расстоянии 650 световых лет от Земли, KELT-9b расположена очень близко к своей звезде, а это значит, что одна ее сторона постоянно обращена к звезде, а другая - нет. Этот газовый гигант примерно в три раза больше размера Юпитера и буквально пылает, его температура составляет 4315 °С. Это больше, чем температура большинства звезд, и почти достигает температуры на поверхности Солнца - 5505 °С.

  Планета «Горячая штучка». Фото: pl.com.ua
Планета «Горячая штучка». Фото: pl.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые открыли новую планету с таинственным сиянием

Испаряющийся водный мир

Это огромный "водный мир", который в три раза превышает размер Земли. Он находится на расстоянии 42 световых лет от Солнечной системы. Вся вода на Земле составляет 0,05% ее массы, а вода GJ 1214b составляет 10% от массы планеты. GJ 1214b имеет океаны, которые могут достигать глубины до 1600 км.

  Планета «Испаряющийся водный мир». Фото: pl.com.ua
Планета «Испаряющийся водный мир». Фото: pl.com.ua

Алмаз

Это большая углеродная планета диаметром примерно в пять раз больше Земли и находится на расстоянии около 4 тыс. световых лет от Солнечной системы. Из-за огромного давления, вызванного гравитационными силами планеты, углерод спрессовался, образовав гигантский алмаз. Эта экзопланета вращается по орбите вокруг миллисекундного пульсара PSR J1719-1438. Астрономы считают, что пульсар когда-то был массивной звездой, которая впоследствии стала "звездным трупом" после преобразования в сверхновую.

Подобные редкие миллисекундные пульсары вероятно образуются в двойных системах, когда большая звезда поглощает свой спутник.

  Планета «Алмаз». Фото: pl.com.ua
Планета «Алмаз». Фото: pl.com.ua

Настоящий Татуин

Есть реальным эквивалентом планеты Татуин из фильма "Звездных войн". Это связано с тем, что Kepler-16b является одной из немногочисленных экзопланет, вращающихся в двойной звездной системе. Kepler-16б имеет массу в 105 раз больше земной, а его размер превышает нашу планету в 8,5 раз.

  Планета «Настоящий Татуин». Фото: pl.com.ua
Планета «Настоящий Татуин». Фото: pl.com.ua

Эта экзопланета имеет атмосферу, состоящую из водорода, метана и небольших количеств гелия. Находится примерно в 200 световых годах от Солнечной системы. Kepler-16b завершает свою орбиту вокруг двух звезд за 627 лет.

Астрономы заявили, что открыли первую экзолуну за пределами Солнечной системы. Он вращается вокруг планеты, расположенной в 8 тыс. Световых лет от Земли. Екзомисяць гораздо больше что-либо в нашей в нашей Солнечной системе. Команда ученых еще нуждается в дополнительных данных, чтобы подтвердить, что это именно он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали самые странные планеты Вселенной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 79358
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 58384
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 52047
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 44517
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 Просмотров: 31375
Наука
Показали самый старый в мире "комикс"
Показали самый старый в мире "комикс" Просмотров: 981
С искусственными мышцами - создали "умные" брюки
С искусственными мышцами - создали "умные" брюки
Кому дали Нобелевскую премию по экономике
Кому дали Нобелевскую премию по экономике Просмотров: 90
Маск показал, как возвращали на землю ракету
Маск показал, как возвращали на землю ракету Просмотров: 693
В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление
В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
5
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 599
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua