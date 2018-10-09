Назвали самые странные планеты Вселенной

Космическая обсерватория "Кеплер" обнаружила множество экзопланет, вращающихся вокруг звезд, которые сильно отличаются от нашего Солнца.

Из-за этого многие планеты называют Кеплер. большинство из открытых экзопланет - холодные куски скалы, вращающиеся вокруг отдаленных неизвестных звезд, передает pl.com.ua.

Иногда обнаруживают планеты, довольно странные, чтобы заинтересовать даже самого астрофизика. Называют пятерку самых известных.

Ледяной шар

Планету OGLE-2016 BLG-1195Lb нашли на расстоянии 13 тыс. световых лет от Солнечной системы. Температура на ее поверхности колеблется от -220 ° С до -186 ° С, поэтому планету иногда называют "ледяным шаром". OGLE-2016 BLG-1195Lb обнаружили с помощью микролинзирования - процесса, используемого для обнаружения планет, когда они проходят перед их звездами. Весь лед на "ледяном шаре" состоит из пресной воды.

Планета «Ледяной шар». Фото: pl.com.ua

Горячая штучка

Горячая экзопланета, которая когда-либо была найдена учеными. Она постепенно исчезает. Находится на расстоянии 650 световых лет от Земли, KELT-9b расположена очень близко к своей звезде, а это значит, что одна ее сторона постоянно обращена к звезде, а другая - нет. Этот газовый гигант примерно в три раза больше размера Юпитера и буквально пылает, его температура составляет 4315 °С. Это больше, чем температура большинства звезд, и почти достигает температуры на поверхности Солнца - 5505 °С.

Планета «Горячая штучка». Фото: pl.com.ua

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Испаряющийся водный мир

Это огромный "водный мир", который в три раза превышает размер Земли. Он находится на расстоянии 42 световых лет от Солнечной системы. Вся вода на Земле составляет 0,05% ее массы, а вода GJ 1214b составляет 10% от массы планеты. GJ 1214b имеет океаны, которые могут достигать глубины до 1600 км.

Планета «Испаряющийся водный мир». Фото: pl.com.ua

Алмаз

Это большая углеродная планета диаметром примерно в пять раз больше Земли и находится на расстоянии около 4 тыс. световых лет от Солнечной системы. Из-за огромного давления, вызванного гравитационными силами планеты, углерод спрессовался, образовав гигантский алмаз. Эта экзопланета вращается по орбите вокруг миллисекундного пульсара PSR J1719-1438. Астрономы считают, что пульсар когда-то был массивной звездой, которая впоследствии стала "звездным трупом" после преобразования в сверхновую.

Подобные редкие миллисекундные пульсары вероятно образуются в двойных системах, когда большая звезда поглощает свой спутник.

Планета «Алмаз». Фото: pl.com.ua

Настоящий Татуин

Есть реальным эквивалентом планеты Татуин из фильма "Звездных войн". Это связано с тем, что Kepler-16b является одной из немногочисленных экзопланет, вращающихся в двойной звездной системе. Kepler-16б имеет массу в 105 раз больше земной, а его размер превышает нашу планету в 8,5 раз.

Планета «Настоящий Татуин». Фото: pl.com.ua

Эта экзопланета имеет атмосферу, состоящую из водорода, метана и небольших количеств гелия. Находится примерно в 200 световых годах от Солнечной системы. Kepler-16b завершает свою орбиту вокруг двух звезд за 627 лет.

Астрономы заявили, что открыли первую экзолуну за пределами Солнечной системы. Он вращается вокруг планеты, расположенной в 8 тыс. Световых лет от Земли. Екзомисяць гораздо больше что-либо в нашей в нашей Солнечной системе. Команда ученых еще нуждается в дополнительных данных, чтобы подтвердить, что это именно он.