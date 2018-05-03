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пятница, 04 мая 2018 07:25

Назвали наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару

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Социальная сеть для знакомств Badoo обнаружила наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару.

К исследованию привлекли более 5 тыс. британцев, пользующихся приложением. Возраст участников - от 18 до 30 лет, пишет nv.ua.

Наибольший интерес у мужчин вызывают женщины-парикмахеры. В первой тройке также медсестра и юрист. Далее в рейтинге - женщины-предприниматели и женщины-педагоги.

Автор: donpress.com
 

Самые среди женщин - мужчины-повара. Далее в рейтинге оказались инженеры и предприниматели.

Автор: menu.ru
 

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Полный рабочий день работают 57% женщин. Они выполняют вдвое больше работы по дому, чем мужчины. Оба партнера испытывают удовольствие в постели, когда поровну выполняют домашние обязанности.

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04
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