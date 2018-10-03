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среда, 03 октября 2018 13:26

Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии

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Сегодня, 3 октября выбрали лауреатов Нобелевской премии по химии.

Награждены Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и сер Грегори Винтер за "направленную эволюцию ферментов и антител", сообщили на пресс-конференции Нобелевского комитета.

Лауреаты по химии взяли под контроль эволюцию и использовали те же принципы - генетические изменения и отбор.

Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов-белков, которые катализировали химические реакции. Ферменты используют для производства всего, начиная от биотоплива к лекарственным препаратам. Смит разработал метод, известный как фаговый дисплей, где бактериофаг - вирус, который заражает бактерии - может быть использован для разработки новых белков. Винтер, получивший награду третьим использовал Фаговые дисплеи для производства новых фармацевтических препаратов.

  Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов-белков, которые катализировали химические реакции Фото: twitter.com/NobelPrize
Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов-белков, которые катализировали химические реакции Фото: twitter.com/NobelPrize

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Методы, которые разрабатывали лауреаты премии помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизни.

  Дисплей фагов производит антитела, которые способны нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и вылечить рак с метастазами. Фото: twitter.com/NobelPrize
Дисплей фагов производит антитела, которые способны нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и вылечить рак с метастазами. Фото: twitter.com/NobelPrize

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали Артур Ашкин из США, а также француз Жерар Муру и Донни Стрикленд из Канады. Нобелевский комитет наградил ученых за исследования и создание миниатюрных инструментов из света.

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Дата
03
октября

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