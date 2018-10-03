Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии

Сегодня, 3 октября выбрали лауреатов Нобелевской премии по химии.

Награждены Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и сер Грегори Винтер за "направленную эволюцию ферментов и антител", сообщили на пресс-конференции Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Лауреаты по химии взяли под контроль эволюцию и использовали те же принципы - генетические изменения и отбор.

This year's Chemistry Laureates have taken control of evolution and used the same principles – genetic change and selection – to develop proteins that solve humankind's chemical problems. #NobelPrize pic.twitter.com/rDKc2YwLgb — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов-белков, которые катализировали химические реакции. Ферменты используют для производства всего, начиная от биотоплива к лекарственным препаратам. Смит разработал метод, известный как фаговый дисплей, где бактериофаг - вирус, который заражает бактерии - может быть использован для разработки новых белков. Винтер, получивший награду третьим использовал Фаговые дисплеи для производства новых фармацевтических препаратов.

Фрэнсис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов-белков, которые катализировали химические реакции Фото: twitter.com/NobelPrize

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Методы, которые разрабатывали лауреаты премии помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизни.

Дисплей фагов производит антитела, которые способны нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и вылечить рак с метастазами. Фото: twitter.com/NobelPrize

2 октября лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали Артур Ашкин из США, а также француз Жерар Муру и Донни Стрикленд из Канады. Нобелевский комитет наградил ученых за исследования и создание миниатюрных инструментов из света.