Назвали главные достижения науки 2018 года

В шорт-лист "прорывов года" попали 10 научных работ и открытий. Фото: Наука 24

В рейтинг попали как научные достижения, так и провалы года.

Список составил научный журнал Science. В шорт-лист "прорывов года" попали 10 научных работ и открытий.

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Главными достижениями науки 2018 считают следующие:

- исследование развития генов эмбрионов - за процессом можно следить на клеточном уровне. В будущем технология позволит контролировать развитие отдельных клеток эмбрионов;

- выявление метеоритного кратера в Гренландии. Диаметр - 31 км. Он мог образоваться еще 13 тыс. лет назад, а сейчас скрывается под километром льда;

- найденная кость девочки неандертальского-Денисовского происхождения - это первое доказательство того, что эти два вида людей скрещивались;

- раскрытие серии убийств 40-летней давности с помощью ДНК. В базу данных загрузили ДНК с места преступления и нашли дальних родственников преступника. Полиция отследила несколько крупных семейных деревьев и вышла на убийцу.

Science также выделил три главных научных провалы года:

- глобальное потепление, проблема которого только усиливается в последние годы;

- пожар в Национальном музее в Бразилии, в котором были уничтожены более 20 млн экспонатов, многие из которых не имели аналогов;

- исследование китайских ученых по генетической модификации человека, к которым возникло много вопросов этического характера. В ноябре китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ.

В смысле научных идей в Украине работают на хорошем европейском уровне. Но очень отстаем по оборудованию. Особенно в области биологии - это микроскопы и электрофизиологические инструменты. Кроме того, ученые выезжают за границу. На зарплату 4 тысячи гривен, которую получают много киевских ученых, жить невозможно.