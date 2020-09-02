Назвали цену второго поколения складного смартфона Galaxy Z Fold

Покупатель за дополнительные $ 20 получает от производителя обещание "более крепкого телефона", а также улучшенные технические характеристики. Фото: pixabay

18 сентября флагманский смартфон Galaxy Z Fold 2 официально поступит в продажу на сайте Samsung по цене $ 2000.

Это на $ 20 дороже, чем первое поколение Fold, но устройство все равно дороже многих ноутбуков высокого класса, пишет "Новое время".

Покупатель за дополнительные $ 20 получает от производителя обещание "более прочного телефона", а также улучшенные технические характеристики. В компании утверждают, что это их лучшая попытка создания шарнирного телефона после относительных неудач с оригинальными Fold и Z Flip. Петлю усилили, чтобы сделать ее более жесткой. Теперь смартфон можно использовать в полуоткрытом режиме, похожем на ноутбук, полезно, например, для участия в видеовызове.

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Модель - в основном флагман 2020 года, хотя в некоторых аспектах он немного менее премиальный, чем S20 и Note 20. Samsung Galaxy Z Fold 2 получил 6,2-дюймовый внешний экран Super AMOLED разрешением 2208 × 1768 пикселей с поддержкой HDR10 +. Гибкий экран диагональю 7,6 дюйма имеет разрешение 2208 × 1768 пикселей и поддержку частоты обновления изображения 120 Гц.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865+, он получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Samsung Galaxy Z Fold 2 поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Многие улучшения коснулись и программного обеспечения. Samsung по-прежнему позволяет запускать три отдельных окна приложений, и компания сгладила переход при переходе от внешнего экрана к внутреннему. Samsung также теперь дает вам больше контроля над DPI этих приложений, и сотрудничает с партнерами, чтобы популярные приложения, такие как пакет Office, лучше работали в новом форм-факторе.

Телефон будет доступен в бронзовом или черном цвете. Galaxy Z Fold 2 теперь можно заказать предварительно, а выйдет 18 сентября. Он будет доступен, в частности, на сайте Samsung.com.

Южнокорейский мастодонт индустрии мобильных устройств объявил о презентации новой линейки продуктов Galaxy Note 20. Несмотря на то, что технические параметры и "фишки" нового смартфона всячески скрывались от общественности, некоторые преимущества флагманов стали известны еще до официальной презентации, назначенной на начало августа.