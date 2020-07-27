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Galaxy Note 20: какой будет новая линейка смартфонов от Samsung

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  Новый Самсунг Galaxy Note 20 получит 8 гигабайт оперативной памяти. Фото: Andro-news.com
Новый Самсунг Galaxy Note 20 получит 8 гигабайт оперативной памяти. Фото: Andro-news.com

Южнокорейский мастодонт индустрии мобильных устройств объявил о презентации новой линейки продуктов Galaxy Note 20. Несмотря на то, что технические параметры и "фишки" нового смартфона всячески скрывались от общественности, некоторые преимущества флагманов стали известны еще до официальной презентации, назначенной на начало августа.

Внешний вид – все стильно и строго

Разрабатывая дизайн Galaxy Note 20, корейцы придерживались канонов универсального, но строгого делового стиля. В итоге получился гаджет с точными линиями, квадратной формы, в меру утонченный и не перегруженный выступающими элементами.

Точный размер девайса пока не разглашается, но аналитики рынка полагают, что диагональ устройства составит от 6,5 до 7 дюймов. Экран будет FullHD+. У модели Note Ultra экран будет еще круче и чуть больше, чем у обычной версии.

Камеры, фото и съемка

Стократного увеличения пользователи не дождались, зато обычный Note 20 получит тройную камеру с 30-кратным зумом. У Ultra версии у главного сенсора будет 108 мегапиксилей и функция зума на 50-х. Селфи объектив у продвинутой версии будет работать с 12 Мп модулем, с широкоугольной и перископной оптикой. Обе модели будут в состоянии записывать 8К-видео.

Начинка

Что касается памяти, то Galaxy Note 20 получит 8 гигабайт оперативной памяти для полноценной работы всех требовательных к "начинке" приложений. У Ultra ОЗУ может быть и больше – до 12 Гб.

Слота под дополнительную "съемную" память у смартфонов не будет, зато в качестве альтернативы появится хранилище на 256-512 гигабайт. Достаточно, чтобы комфортно пользоваться устройством несколько лет, а массивы информации хранить в "облаке".

Аккумулятор мобильных гаджетов, по всей видимости, будет довольно вместительным. Разработчики заявляли о 4300 мАч и 5000 мАч, а также о возможностях беспроводной и быстрой зарядки.

Пока точно неясно, какой процессор корейцы поставят внутрь флагманов. Скорее всего, это будет или Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865, поддерживающий 5G технологии и работающий на базе 8 ядер.

Прочие функции

Стилус, фирменная опция Samsung, будет и у обычного Note и у Ultra. Последний, к слову, похвастается новым стилусом с минимальным временем отклика. У базовой версии будет стилус S Pen.

За сохранность фронтальной части устройства ответит Corning Gorilla Glass 7, а вообще смартфон сможет похвастаться стандартами защиты от влаги и пыли IP68.

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