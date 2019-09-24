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вторник, 24 сентября 2019 14:50

Насколько возрастет температура на планете к концу века

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Насколько возрастет температура на планете к концу века
Температура воздуха к концу столетия будет увеличиваться Фото: Reuters

Средняя мировая температура воздуха к концу столетия может увеличиться на 3,4 градуса Цельсия.

Соответствующие данные описали в докладе, в котором сводятся итоги исследований Всемирной метеорологической организации и других объединений, сообщает NHK.

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Согласно расчетам, в период с 2015 по 2019 год мировая температура воздуха будет на 0,2 градуса выше, чем в предыдущем пятилетнем периоде. Также на 1,1 градуса теплее по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.

В докладе заявили, чтобы уменьшить повышение температуры воздуха уровнем в 1,5 градуса по доиндустриальной эпохи, необходимо активизировать усилия, предпринимаемые государствами.

20 сентября в Киеве участники климатического марша передали в Офис Президента письмо с шестью требованиями, реализация которых, по их мнению, будет способствовать решению ряда экологических проблем.

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