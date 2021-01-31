Нашли самого маленького хамелеона в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Просмотров: 693
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1224
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 243
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2061
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 21771
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 504
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4653
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
3
3
4
8
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
На Марсе нашли следы ледниковых периодов: фото
На Марсе нашли следы ледниковых периодов: фото
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Видео
Все видео
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2943
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 504
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1359
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 468
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 306
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 02:55

Нашли самого маленького хамелеона в мире

  Комментировать

Ученые открыли на Мадагаскаре, вероятно, самый вид рептилий в мире - это миниатюрный хамелеон-брукезия.

Об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports. Команда исследователей во главе с Франком Глау с Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров.

Взрослые самец и самка светло-коричневой окраски деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерицы – представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.

 

Длина тела взрослых особей-самцов открытого вида хамелеонов составляет всего 13,5 миллиметра. Самец оказался меньше самки, однако специалисты обратили внимание на большой относительно тела размер его половых органов, длина которых составляет два с половиной миллиметра.

В Мексиканском заливе, которая граничит с США, Мексикой и Кубой, обнаружили новый вид усатых китов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли самого маленького хамелеона в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 16947
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 7479
Умер одиннадцатиклассник, который пережил клиническую смерть в школе
Умер одиннадцатиклассник, который пережил клиническую смерть в школе Просмотров: 5661
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше Просмотров: 5094
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
14
 Просмотров: 4869
Наука
Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы
Полицейский обустроил в участке уголок для обучения школьницы Просмотров: 1161
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
5
 Просмотров: 693
Рак начали лечить радиацией
Рак начали лечить радиацией
 Просмотров: 234
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
3
 Просмотров: 1494
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
3
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
1
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
1
Кому принадлежит "дворец Путина": отозвался владелец
1
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
Голосов: 1363
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть