Нашли редкий минерал, который распространен на Марсе фото: Pinterest

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды минерал, который редко можна найти на Земле. Речь идет о ярозите, который очень распространен на Марсе.

Желто-коричневый минерал образуется в кислой среде и ему необходима вода. Такие условия крайне сложно отыскать на настоящей Красной планете. Однако после того, как марсоход Opportunity впервые обнаружил ярозит на Марсе в 2004 году, минерал нашли и в других местах Красной планеты, сообщает Science.

"Марс - место, где почти все покрыто пылью", - говорит автор исследования, геолог из Миланского университета Бикокка Джованни Бакколо.

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Ученые предполагают, что лед действительно мог обеспечить влажную среду, необходимую для преобразования пыли в ярозит. На Земле ярозит является редким минералом, который появляется в горных отложениях, подверженных воздействию дождей и ветра. По данным NASA, он также может образовываться у жерл вулканов.

Изучив доли с помощью электронного микроскопа, команда пришла к выводу, что ярозит образовался в карманах льда. Такая находка свидетельствует, что минерал образовался таким же образом и на Марсе. Правда, на Красной планете ярозит представлен отложениями толщиной до нескольких метров.

"Подобные массивные плиты ярозит могли образоваться на Марсе, где много сырья для образования минерала", - сказал Джованни Бакколо.