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четверг, 28 ноября 2019 08:42

Нашли древнейшую собаку в мире
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Нашли 2-месячного щенка, погибшего около 18 тыс. лет назад
Фото: Сергей Федоров
Нашли 2-месячного щенка, погибшего около 18 тыс. лет назад
Нашли 2-месячного щенка, погибшего около 18 тыс. лет назад
Нашли 2-месячного щенка, погибшего около 18 тыс. лет назад

Обнаруженное в вечной мерзлоте щенок может быть "самой старой подтвержденной собакой" в истории. Его тело сохранилось почти идеально: с молочными зубами, усами, ресницами и бархатным носом. Примерный возраст на момент гибели - два месяца.

Мумию неизвестного хищника обнаружили ученые из Шведского центра палеогенетики (CPG) в августе 2018 года, сообщает UNILAD.

Образец был найден в отдаленной части северо-востока Сибири в 40 км выше по течению реки Индигирка от ближайшего поселка Белая Гора на реке Буор-Юрях.

Находка остается в России, тогда как профессор эволюционной генетики Лев Дален и его коллега Дейв Стэнтон изучают его реберную кость в Швеции. Ученые провели генетическое исследование, однако его результаты неоднозначны.

Изучив находку, они не могут уверенно сказать, является удивительно сохранившееся создание с полным набором зубов собакой, или волком. Возможно, потому, что как раз в тот период собаки были одомашнены.

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Дален и Стэнтон считают, что это может быть древний обнаружен собака. Если это правда, это может оказать бесценные сведения по том, когда волки были одомашнены.

Российские коллеги исследователей назвали существо "Dogor" - каламбур на "собака или волк". Несмотря на то, что углеродный анализ подтвердил древнее происхождение щенка, Дален сказал, что ему кажется, будто это животное умерла недавно.

После тщательного удаления грязи из меха Догора Сергей Федоров, который работает над этим в Северо-Восточном федеральном университете России, сделал фотографии щенка.

"Мы не можем отделить его от современного волка, плейстоценового волка или собаки. Одной из причин, почему это может быть трудно сказать, является то, щенка жило именно в момент разделения видов. Поэтому это может быть очень ранней современный волк или очень ранняя собака или поздний плейстоценний волк ", - сказал о находке профессор Дален.

Ученые из Университета Киндай в Японии заявили о том, что им удалось частично вернуть к жизни клетки мамонта.

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Дата
28
ноября

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