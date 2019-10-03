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четверг, 03 октября 2019 17:43

NASA опубликовало звуки Марса

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NASA опубликовало звуки Марса
NASA опубликовало необычные звуки, которые записали на Марсе Фото: NASA

Марсоход NASA зафиксировал первый сейсмический шум на Марсе.

Марсоход InSight прибыл на Красную планету в ноябре, звуки он зафиксировал в апреле, сообщает Sky News.

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Образцы аудиозаписей охватывают более 100 открытий. 21 из них идентифицировали, как землетрясения на Марсе. Также были звуки марсианского ветра, механические движения аппарата и другие.

Специалисты группы с Imperial College в Лондоне хотят больше узнать о происхождении таинственного грохота. Считалось, что сейсмограф погрузится в грунт Марса на пять метров. Однако он освоил лишь 30 см.

Телескоп Hubble сделал снимок "слияния Медузы".

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03
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