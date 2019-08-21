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четверг, 22 августа 2019 03:30

NASA искать жизнь вблизи Юпитера

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NASA искать жизнь вблизи Юпитера
Жизнь будут искать на спутнике Юпитера. Фото: NASA,

NASA официально утвердило миссию к спутнику Юпитера, Европы. Она должна проверить распространенную гипотезу о том, что там может существовать жизнь.

Предположение о том, что под толстым ледяным покровом Европы является теплый океан, в котором развивается жизнь, в 1980-х озвучил фантаст Артур Кларк.

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Их удалось подтвердить лишь после того, как в окрестностях Юпитера стали на постоянной основе работать исследовательские зонды, передает NASA.

Сейчас же в Национальном управлении по аэронавтике официально подтвердили, что гипотезу об океане проверит исследовательская беспилотный миссия.

Ученые предполагают, что черные дыры, как и вспышки на Солнце, выпускают радиоактивные волны энергии. Самые яркие вспышки, которые когда-либо фиксировали, обнаружили астрономы из Европейской южной обсерватории. Они работают над проектом Event Horizon Telescope.

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