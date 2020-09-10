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четверг, 10 сентября 2020 15:53

"Нас бросили" - образовательный омбудсмен о ситуации с Covid-тестами для учителей

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&quot;Нас бросили&quot; - образовательный омбудсмен о ситуации с Covid-тестами для учителей
Сергей Горбачов - омбудсмен. Фото:5.ua

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев настаивает на том, что учителя должны пройти тестирование на коронавирус за государственный счет. Об этом он заявил в эфире программы "Сніданок".
По его словам, общение с директорами шести школ свидетельствует о непонятной ситуации с финансированием.
"Кто должен оплачивать тесты на Covid-19 в случае такой необходимости? Учителя находятся в зоне риска, при этом самый дешевый тест стоит 600 грн", подчеркнул он.
На сегодняшний день в Украине около 440 тыс. учителей и вряд ли их смогут протестировать за государственные средства.

"В смысле финансирования нас просто бросили на произвол судьбы. Конечно, местные бюджеты сейчас много финансируют, но их ресурс не безграничен. Они не могут взять на себя такую ​​ответственность, потому что эти расходы просто не предусмотрены", - сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом. "У нас один из самых низких процентов в Европе - 2,1%. Если сравнить с началом апреля, процент летальности был 3%. Он почти на 30% снизился", - сказал Степанов.

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