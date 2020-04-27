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понедельник, 27 апреля 2020 16:41

Начинают онлайн-уроки для 1-4 классов: где и когда смотреть

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Со вторника, 28 апреля, в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут транслировать уроки и для учеников 1-4 классов.

Предварительно разработали 5-недельную программу по 4 дисциплинам - украинский язык, математика, наука, искусство, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Уроки будут проводить 20 педагогов. Длительность 15 мин. Их можно посмотреть на YouTube-канале МОН http://bit.ly/33uKwus, а также на телевизионных каналах с 9:00 до 10:00 во вторник и четверг. В частности для 1 классов будут транслировать на "Пикселе", для 2 классов - на "UA:Первый", 3 - "UA:Культура" и 4 - на "Плюс-плюс".

Автор: president.gov.ua
  Уроки для начальных классов будут транслировать по телевидению
Уроки для начальных классов будут транслировать по телевидению

В Министерстве образования пояснили, как для школьников закончится учебный год. Ученики 1-8 и 10 классов в этом учебном году не вернутся в школы. МОН предлагает не проводить последние звонки и выпускные вечера. Копии документов отправят по электронной почте или иным способом, а оригинал отдадут в сентябре.

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Дата
27
апреля

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