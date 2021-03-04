Начали производство карманных транзисторных приемников фото: all-audio.pro

4 марта 1955 года небольшая японская фирма Sony, новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных приемников.

Приемник действительно был маленьким, в карман обычной рубашки он не влезал. Для коммивояжеров компания сшила специальные рубашки с увеличенными карманами, чтобы они могли при продаже продемонстрировать, как легко туда входит приемник.

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Sony сделала свое имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особую роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий.

Транзисторы являются основными элементами современной электроники. Обычно их применяют в усилителях и логических электронных схемах. В микросхемах в единый функциональный блок объединены тысячи и миллионы отдельных транзисторов.

Компанию Sony основали в 1946 году. Это сделали инженер Масар Ибук и молодой физик Акио Морит. Компания имела достаточно сложное, длинное название - "Токийская телекоммуникационная инженерная корпорация".