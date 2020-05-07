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четверг, 07 мая 2020 09:25

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

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На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый
Одно из старых радио. Фото: volynnews.com

7 мая 1895 года физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, прототип радио. На то время он был не первым из тех, кто работал над идеей создания радио.

Так, одним из первых исследователей и экспериментаторов этой темы в США был Томас Эдисон. В 1875 году ему удалось передать электромагнитные волны (ЭМВ) на расстояние 30 метров.

В 1878 - 1880 годах американский изобретатель Дэвид Хьюз совершил передачу ЭМВ на 460 м.

А в 1896 году ученый Никола Тесла продемонстрировал приемопередачу ЭМВ на расстоянии 32 км.

В Европе над изобретением радио работали параллельно в нескольких странах, почти в одно время.

Так, в 1886-1888 годах немецкий ученый Генрих Герц передал ЭМВ на расстоянии до десятков метров.

В 1895 году итальянский физик Гульельмо Маркони передал волны на сотни метров, а к концу года до мили. А через год Маркони под Лондоном демонстрирует радиосвязь на расстоянии 7 км.

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Один из первых радиоприемников создал в 1895 году русский физик Александр Попов. Этот прибор, названный автором "грозоотметчик", был первым приемником ЭМВ (радиоприемником) в России. Приемник был выполнен по схеме английского ученого А. Лоджа, который за год до изобретения Попова представил радиотелеграфию. Изобретение Лоджа Попов модифицировал так, что прибор регистрировал молнии на расстоянии до 30 км. Позже он его усовершенствовал так, что в 1897 году летом провели приемопередачу ЭМВ на морской поверхности до 5 км. 18 декабря 1897 А.Попов и его ассистент Петр Рыбкин осуществили первый в России радиотелеграфный связь, передав азбукой Морзе слово "Герц" на расстояние 250 м. Летом 1898 осуществили радиотелеграфные связи между кораблями на расстоянии 5 км.

Во времена СССР было также несколько версий "мирового первенства" России, затем СССР в "открытии, изобретении" радио.

6 мая 1953 года американский хирург Джон Гиббон ​​из Филадельфии впервые успешно применил "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.

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Дата
07
мая

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

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