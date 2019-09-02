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понедельник, 02 сентября 2019 14:48

На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю

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Автор: NASA
  Магнитная буря накрыла Землю
Магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря является второй по силе за текущий год.

Она началась 31 августа и продлится до утра вторника. Максимальные всплески достигали два балла по пятибалльной шкале, передает "РИА Новости".

"Достаточно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно многими станциями слежения на нашей планете", - сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

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Магнитная буря связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра. Ученые с большой вероятностью считают, что он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа.

"Некоторым сюрпризом стало раннее начало бури, которое ожидалось не ранее воскресенья, а также ее сила - прогноз был только на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - сообщают в институте.

Сильнейшая магнитная буря на Земле в этом году произошла в мае. Она достигла третьего уровня из пяти.

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02
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