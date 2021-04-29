На орбиту вывели ракету с украинским двигателем

С космодрома Куру, что во Французской Гвиане состоялся успешный запуск ракеты Vega с украинским двигателем.
Об этом сообщает конструкторское бюро Южное.
Это был 16-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса. На этот раз ракета вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг.
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Это первый из четырех спутников, которые смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат потребителей изображениями с высоким разрешением.
Агентство NASA опубликовало снимки космоса в честь 30-летия телескопа "Хаббл". Он сделал снимки и отправил их на Землю.
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