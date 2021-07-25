На Марсе осуществили рекордный маневр

На Марсе осуществили рекордный пролет дроном. Фото: NASA/JPL-Caltech

Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 24 июля совершил сложный 10-й автономный полет на Красную планету.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность 1,6 км. Он проходил в районе Поднятых хребтов. Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который исполнялся на рекордной высоте 12 метров. Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - сообщили в NASA.

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Кроме того, вертолет-беспилотник совершил многочисленные фотографии района - совокупности каменных образований внутри кратера езеро на Марсе.

Ровер Perseverance в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе начал поиск признаков жизни на планете. Протестировав инструменты роботизированной "руки", марсоход начал изучать пыль и горные породы в кратере Джезеро. Ровер фиксирует первые научные данные, анализирует горные породы и исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолета в поисках следов микроорганизмов.