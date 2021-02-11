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четверг, 11 февраля 2021 10:07

На Марсе нашли топливо

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На Марсе нашли топливо
На Марсе нашли топливо фото: ixbt.com

Орбитальный аппарат ExoMars обнаружил на Марсе следы хлористого водорода. Этот газ состоит из атома водорода и атома хлора.

Ученые считают, что образование этого газа связано с пылевыми бурями на планете, информирует НВ.

"Мы впервые обнаружили хлористый водород на Марсе. Это первое обнаружение галогенового газа в атмосфере Марса, и оно представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять", - сказал физик Кевин Олсен из Оксфордского университета в Великобритании.

Орбитальный аппарат ExoMars обнаружил хлороводород как в северном, так и в южном полушариях Марса во время пылевой бури.

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Ученые предполагают, что образование газа может состоять из нескольких этапов и требует нескольких ключевых ингредиентов. Во-первых, нужен хлорид натрия, это обычная соль, оставшегося от процессов испарения. На Марсе много такого вещества. Ученые считают, что это остатки древних соленых озер. Когда пылевая буря будоражит поверхность, хлорид натрия делает выброс в атмосферу.

Еще марсианские полярные ледяные шапки, которые при нагревании летом тают. Когда водяной пар смешивается с солью, то образуется хлор. Впоследствии он вступает в реакцию с образованием хлористого водорода.

"Водяной пар необходима для освобождения хлора, и вам нужны побочные продукты воды - водород - для образования хлористого водорода. Вода имеет решающее значение в этой химии", - сказал Олсен.

В NASA рассчитали возможные места высадки людей на Марсе. Основным критерием выбора местности стало наличие воды.

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Дата
11
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