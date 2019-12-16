На Марсе нашли подходящее место для высадки людей

Фото: NASA

Американские астрономы считают, что подходящее место для высадки людей на Марсе находится в районе равнины Аркадия.

Наиболее важными критериями выбора места для посадки будущей пилотируемой миссии на Марс есть вода и безопасность, сообщает Naked Science.

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Обширная низина в западном полушарии планеты, кроме ровной поверхности, обладает большими запасами водного льда. Он расположен неглубоко под поверхностью, что позволяет получить его просто копнув несколько раз лопатой.

Возможность пополнить запасы воды на Марсе позволит сэкономить на массе межпланетного корабля. Как результат, выиграть в топливе, деньгах и полезной нагрузке.

Для NASA и всех, кто планирует пилотируемые миссии на Марс, достаток доступной воды на месте высадки выступает одним из ключевых критериев.