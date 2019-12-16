 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2007
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 234
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1008
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 504
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2871
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11097
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2178
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5184
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2385
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
4
3
3
5
На Марсе нашли подходящее место для высадки людей
На Марсе нашли подходящее место для высадки людей
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
К украинским полярникам пришел необычный гость
К украинским полярникам пришел необычный гость
Видео
Все видео
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
В космосе произошел термоядерный взрыв
В космосе произошел термоядерный взрыв
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 189
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1008
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2475
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10836
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2772
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 630
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 11:19

На Марсе нашли подходящее место для высадки людей
3

  Комментировать

Район равнины Аркадия - подходящее место для высадки людей на Марсе
Фото: NASA
Район равнины Аркадия - подходящее место для высадки людей на Марсе
Район равнины Аркадия - подходящее место для высадки людей на Марсе

Американские астрономы считают, что подходящее место для высадки людей на Марсе находится в районе равнины Аркадия.

Наиболее важными критериями выбора места для посадки будущей пилотируемой миссии на Марс есть вода и безопасность, сообщает Naked Science.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников

Обширная низина в западном полушарии планеты, кроме ровной поверхности, обладает большими запасами водного льда. Он расположен неглубоко под поверхностью, что позволяет получить его просто копнув несколько раз лопатой.

Возможность пополнить запасы воды на Марсе позволит сэкономить на массе межпланетного корабля. Как результат, выиграть в топливе, деньгах и полезной нагрузке.

Для NASA и всех, кто планирует пилотируемые миссии на Марс, достаток доступной воды на месте высадки выступает одним из ключевых критериев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Марсе нашли подходящее место для высадки людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 191348
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 51734
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 24399
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 14527
Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря
Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря Просмотров: 7398
Наука
Украинский стартап выиграл $ 100 тыс на международной выставке
Украинский стартап выиграл $ 100 тыс на международной выставке Просмотров: 36
Впервые создали 3D-модель нервной системы
Впервые создали 3D-модель нервной системы Просмотров: 216
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 24390
Мозг человека меняет игра на барабанах
Мозг человека меняет игра на барабанах Просмотров: 612
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
3
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
Голосов: 1125
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua