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понедельник, 12 апреля 2021 12:48

На Красной планете обнаружили "море дюн"

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На Красной планете обнаружили &quot;море дюн&quot;
На Красной планете обнаружили "море дюн" фото: NASA

Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) удалось сделать фотографию синих песчаных дюн на Марсе. Их обнаружили в северном районе планеты.

На соответствующей территории температура может опускаться до -100°C, сообщает Independent.

В NASA заявили, что песчаные дюны на Марсе охватывают территорию размером с американский штат Техас, около 695 662 кв. км. На фотографии можно увидеть территорию шириной 30,6 км.

На ней также видны части Марса с разными температурами. Синий цвет представляет районы, где холодно, а желто-оранжевый - где теплее.

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Компания с украинскими корнями Firefly Aerospace будет разрабатывать космический аппарат Space Utility Vehicle на электрической тяге. Он сможет перемещать грузы в космосе и доставлять их на лунную орбиту.

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