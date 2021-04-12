На Красной планете обнаружили "море дюн"

Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) удалось сделать фотографию синих песчаных дюн на Марсе. Их обнаружили в северном районе планеты.
На соответствующей территории температура может опускаться до -100°C, сообщает Independent.
В NASA заявили, что песчаные дюны на Марсе охватывают территорию размером с американский штат Техас, около 695 662 кв. км. На фотографии можно увидеть территорию шириной 30,6 км.
На ней также видны части Марса с разными температурами. Синий цвет представляет районы, где холодно, а желто-оранжевый - где теплее.
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Компания с украинскими корнями Firefly Aerospace будет разрабатывать космический аппарат Space Utility Vehicle на электрической тяге. Он сможет перемещать грузы в космосе и доставлять их на лунную орбиту.
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