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суббота, 30 января 2021 16:23

Молодые инженеры из Днепра победили в конкурсе NASA

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Молодые инженеры из Днепра победили в конкурсе NASA
Команда изобретателей состоит из 6 участников. Фото: Tom Leishman from Pexels

Среди 2 300 проектов, представленных в номинации Best Use of Technology в хакатоне, устроенном NASA, команда молодых инженеров из Днепра победила.

Об этом пишет сайт NASA Space Apps Challenge.

Талантливые украинцы разработали универсальный космический разъем для дозаправки спутников на орбите жидкостью, газом и электроэнергией.

Когда топливо израсходовано полностью, спутник не может содержать орбиту и начинает дрейфовать, теряя связь. Дозаправка позволит продлить жизненный цикл спутника, а компаниям и правительствам - сэкономить деньги на разработку и запуск нового космического аппарата.

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Команда изобретателей состоит из 6 участников среди которых: Елена Компаниец, Максим Копистко, Иван Гришко, Кирилл Андреец, Дмитрий Иванник и Роман Малькевич.

NASA опубликовала фото молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2.

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