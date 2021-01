Молодые инженеры из Днепра победили в конкурсе NASA

Команда изобретателей состоит из 6 участников. Фото: Tom Leishman from Pexels

Среди 2 300 проектов, представленных в номинации Best Use of Technology в хакатоне, устроенном NASA, команда молодых инженеров из Днепра победила.

Об этом пишет сайт NASA Space Apps Challenge.

Талантливые украинцы разработали универсальный космический разъем для дозаправки спутников на орбите жидкостью, газом и электроэнергией.

Когда топливо израсходовано полностью, спутник не может содержать орбиту и начинает дрейфовать, теряя связь. Дозаправка позволит продлить жизненный цикл спутника, а компаниям и правительствам - сэкономить деньги на разработку и запуск нового космического аппарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA показали мощные вихри на Юпитере

Команда изобретателей состоит из 6 участников среди которых: Елена Компаниец, Максим Копистко, Иван Гришко, Кирилл Андреец, Дмитрий Иванник и Роман Малькевич.

NASA опубликовала фото молодых массивных звезд в скоплении Цигнус ОВ2.