Минцифры потратит 128 млн грн на повышение доступа к электронным услугам

Планируется улучшить доступ к государственным услугам для уязвимых групп навселення. Фото: pexels.com

Министерство цифровой трансформации Украины использует 128 млн грн для повышения доступа населения к электронным услугам.

Проект бюджета на 3 года называется "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине". Осуществляется при финансировании правительства Швеции и Программы развития ООН, передает Минцифры.

Программа должна обеспечить возможности пожилых людей, лиц с инвалидностью, граждан за чертой бедности, крестьян, этнических меньшинств, внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

Цифровые решения для каждой из этих групп будут отличаться, сказали в министерстве.

"Нужно разработать соответствующие модели, которые бы учитывали эти различия для достижения максимального комфорта пользователей и эффективности онлайн или мобильных решений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недвижимость украинцев внесут в единый реестр

В рамках программы будут работать над комплексными услугами для людей из уязвимых слоев населения, разработкой программного обеспечения, улучшением уровня коммуникации по электронным услугам

Министерство цифровой трансформации планирует запустить багбаунти для белых хакеров, чтобы найти уязвимости приложения "Дія". Призовой фонд - $35 тыс. мли 1 млн грн, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.