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четверг, 04 марта 2021 10:26

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

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Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн
Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн фото: kp.20minut

4 марта 1877-го американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на первый угольный микрофон. Эту дату считают днем ​​рождения микрофона.

До этого, 1876 года, шотландский ученый Александр Белл представил прототип микрофона - жидкостный передатчик. Он работал с помощью воды и кислоты.

В трубочном резервуаре плавала пергаментная диафрагма, к которой присоединяли провод. Когда человек начинал говорить, диафрагма колебалась. Проволка прикасалась к воде, и образовывался звук.

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Это и дало толчок к будущему изобретению Эмиля Берлинера. Он создал угольный микрофон, который использует свойство угольного порошка изменять сопротивление в зависимости от силы сжатия порошка мембраной, которая колеблется под действием звукового давления.

Александр Белл, узнав об этом, подал иск в суд. В результате он получил отрицательный результат и решил выкупить патент Берлинера за $50 тыс., примерно 1 млн 392 тыс. грн.

Потом Александр Белл пригласил Эмиля Берлинера на работу в собственную компанию Bell Telephone Company. Там Эмиль получил должность специалиста по телефонной технике. Таким образом конфликт исчерпали.

1 марта 1988 года компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в компьютерах Apple II и Macintosh.

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Дата
04
марта

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

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