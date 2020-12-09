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среда, 09 декабря 2020 16:41

Крымскотатарский язык хотят добавить в Google Translate

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Крымскотатарский язык хотят добавить в Google Translate
Генеральная Ассамблея ООН на своей 74-й сессии провозгласила период 2022-2032 годов Международным десятилетием языков коренных народов с целью привлечения внимания к проблеме потери таких языков. Фото: pexels

Украина обратилась к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме говорится, что крымскотатарский язык (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка к сервису Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем ее популяризации за пределами этнической группы, стимулировать изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины в целом ", - отметил вицепремьер-министр Алексей Резников.

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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев сообщил, что крымскотатарская община готова подключиться к наработке.

В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 000 граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages ​​in Danger, 2010), крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

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