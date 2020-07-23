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четверг, 23 июля 2020 21:21

Космический телескоп сделал новое фото Сатурна

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Автор: Новий знімок Сатурна / фото NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M. H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL Team
  Показали фото Сатурна
Показали фото Сатурна

Планету Сатурн сфотографировал космический телескоп Хаббл.

Фото опубликовали на сайте обсерватории.

Новое изображение получили 4 июля 2020. Тогда Сатурн находился в 1350 млн км от Земли.

На фото показали лето в северном полушарии Сатурна. Хаббл обнаружил ряд небольших атмосферных штормов.

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"Это временные особенности, которые появляются и исчезают при каждом ежегодном наблюдении", - пояснили ученые.

Телескоп запечатлел два ледяные луны Сатурна. Мимас справа и Энцелад внизу.

Телескоп Хаббл сфотографировал галактику, которая движется очень быстро. На официальном сайте обсерватории разместили фото спиральной галактики NGC 7513.

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