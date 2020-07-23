Космический телескоп сделал новое фото Сатурна

Планету Сатурн сфотографировал космический телескоп Хаббл.
Фото опубликовали на сайте обсерватории.
Новое изображение получили 4 июля 2020. Тогда Сатурн находился в 1350 млн км от Земли.
На фото показали лето в северном полушарии Сатурна. Хаббл обнаружил ряд небольших атмосферных штормов.
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"Это временные особенности, которые появляются и исчезают при каждом ежегодном наблюдении", - пояснили ученые.
Телескоп запечатлел два ледяные луны Сатурна. Мимас справа и Энцелад внизу.
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику, которая движется очень быстро. На официальном сайте обсерватории разместили фото спиральной галактики NGC 7513.
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