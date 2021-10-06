Космический корабль NASA намеренно столкнется с астероидом

Корабль столкнется с космическим объектом в сентябре 2022 года. Фото: pixabay.com

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид.

В рамках миссии "Дротик" хотят проверить, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в космосе, сообщает CNN.

"Миссия стартует 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Ее запустят с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Корабль столкнется с космическим объектом в сентябре 2022 года. Зонд направится к двойной системе астероидов Didymos. Небесные тела в момент столкновения будут находиться в пределах видимости земных оптических телескопов. Через несколько лет астрономы вычислят, насколько изменилась их траектория.

Объектами, сближающимися с Землей, являются астероиды и кометы, орбиты которых находятся в пределах 50 млн км от Земли. Обнаружение угрозы объектов, которые потенциально могут нанести серьезный ущерб планете, является основной задачей NASA и других космических организаций по всему миру.

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Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции. К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал захватывающий снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро запечатлел огни восточного побережья США.