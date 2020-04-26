Космический аппарат разбился на Луне

Схема космического аппарата. Фото: Wikipedia

26 апреля 1962 космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны.

"Ranger 4" был беспилотным космическим аппаратом, предназначенным для передачи изображений поверхности Луны в течение 10 минут до столкновения с поверхностью. Также он должен был доставить капсулу с сейсмометром на поверхность и собрать данные гамма-излучения в полете, изучить отражательную способность лунной поверхности.

"Ranger 4" успешно запустили 23 апреля 1962.

Однако в результате ошибки в работе таймера центрального компьютера и секвенсера, не раскрылись панели солнечных батарей и ориентации аппарата. Измерительные приборы прекратили работу после 10 часов полета. Аппарат отслеживался по сигналам передатчика капсулы мощностью 50 мВт, питаемый от батарей.

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Космический аппарат врезался обратную сторону поверхности Луны 26 апреля 1962 в 12:49:53 UTC на скорости 9600 км / ч в точке с координатами 15 ° 30 'ю. ш. 130 ° 42 'з. д.

30 лет назад в этот день на орбиту Земли был доставлен телескоп Хаббл. Этот американский оптический телескоп, названный в честь астронома Эдвина Хаббла, был общим проектом NASA и Европейского космического агентства (ЕКА).