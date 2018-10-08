Кому дали Нобелевскую премию по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Фото: Twitter

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

Нордхаус получил премию за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ", Ромер за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ", сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Нордхаус стал первым, кто разработал количественную модель, которая описывает глобальноe взаимодействие между экономикой и климатом. Этот метод очень распространен и используется для изучения последствий определенного экономического явления на климат, например, влияние налогов на углерод.

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Ромер показал, какие экономические факторы управляют инновационной активностью фирм. Он заложил основы так называемой теории эндогенного роста, которая объясняет, почему идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития в рыночной экономике.

Нобелевскую премию мира получили врач Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Премию присудили за "усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженного конфликта"