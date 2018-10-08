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понедельник, 08 октября 2018 13:49

Кому дали Нобелевскую премию по экономике

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Кому дали Нобелевскую премию по экономике
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Фото: Twitter

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

Нордхаус получил премию за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ", Ромер за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ", сообщил Нобелевский комитет в Twitter.

Нордхаус стал первым, кто разработал количественную модель, которая описывает глобальноe взаимодействие между экономикой и климатом. Этот метод очень распространен и используется для изучения последствий определенного экономического явления на климат, например, влияние налогов на углерод.

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Ромер показал, какие экономические факторы управляют инновационной активностью фирм. Он заложил основы так называемой теории эндогенного роста, которая объясняет, почему идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития в рыночной экономике.

Нобелевскую премию мира получили врач Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Премию присудили за "усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженного конфликта"

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