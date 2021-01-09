Компания Microsoft будет создавать цифровых клонов умерших людей

Благодаря полученной информации с помощью технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей бот сможет воспроизводить все детали, присущие умершему человеку. Фото: EPA / UPG

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person (Создание голосового чата бота на основе характеристик конкретного человека). Это означает, что в будущем IT-гигант сможет создавать цифровых клонов умерли людей.

Об этом сообщается в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Работая над чат-ботом компания будет собирать фотографии, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные и рукописные письма о конкретном человеке.

Благодаря полученной информации с помощью технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей бот сможет воспроизводить все детали, присущие умершему человеку.

Также специалисты Microsoft смогут создать внешность человека в двухмерном и трехмерном формате. Отмечается, что человек, которого уже нет в живых, сможет присылать свои фото.

Ранее стало известно, что серверы Microsoft будут храниться под водой. Это решение было принято в результате удачного эксперимента, который начался в 2018 году, когда Microsoft погрузила целый центр обработки данных на дно Шотландского моря. Идея полностью себя оправдала.