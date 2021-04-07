Компания Илона Маска планирует воскресить динозавров фото: habr.com

Компания Neuralink, которая принадлежит Илону Маску, хочет создать Парк юрского периода. Специалисты имеют все необходимые технологии.

Об этом сообщил соучредитель компании Макс Ходак в Twitter.

"Мы могли бы построить Парк юрского периода, если бы захотели. 15 лет селекции и инженерии и мы получили бы экзотические новые виды", — написал Макс Ходак.

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Он добавил, что вымирание может быть ценным инструментом для увеличения биоразнообразия. Он также риторически спросил, почему бы не попробовать создать новое биоразнообразие.

Neuralink — американская нейротехнологическая компания, которую основал Илон Маск. Планирует заниматься разработкой и производством нейрокомпьютерных интерфейсов. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.