Кометы назвали фамилией украинца фото: streetastronomy.com.ua

19 февраля 1937 года родился украинский астроном Клим Чурюмов. Он также является первооткрывателем комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова.

В сентября 1969 года Клим Чурюмов вместе с аспиранткой Светланой Герасименко во время наблюдения за кометой Комас-Сола сделали фото, на котором оказалась еще одна комета. Она получила название в честь своих первооткрывателей - комета Чурюмова-Герасименко.

Это комета с периодом обращения 6,6 года. Она является 1-й кометой, которую сопровождал космический аппарат, 1-й, на которую сошел спускаемый аппарат. В результате космических исследований обнаружили неправильную форму ядра кометы, отсняли детали поверхности. На ней также обнаружили молекулярный азот и некоторые органические соединения, в частности глицин.

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2-ю комету Клим Чурюмов открыл вместе с Владимиром Солодовников 1986 года. Она получила название Чурюмова-Солодовникова.

Клим Чурюмов опубликовал более 800 научных работ, в том числе 4 монографии и 4 учебных пособия. Работал научным консультантом по астрономии во время 2-го издания Украинской советской энциклопедии.

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