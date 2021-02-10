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Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста

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Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста фото: vikna.if.ua

Многие родители мечтают, чтобы их дети изучали английский или другой иностранный язык с детства. Поэтому как только ребенок идет в сад, у родителей сразу возникает вопрос, пришло ли то время, когда детей надо учить иностранному языку.

- Конкретного возраста, с которого дети должны изучать иностранный язык, нет. В каждой семье родители решают по-своему, - говорит Gazeta.ua репетитор по английскому языку Алина Тютютнник.

Она рассказывает, с чего стоит начинать изучение иностранного языка и когда нужно делать.

Стирается ли национальная идентичность, если с 2 лет учить ребенка иностранному языку?

Изучение иностранного языка не влияет на стирание национальной идентичности. Скорее, изучение иностранного языка воспитывает толерантность к другим нациям. Через изучение языка дети больше узнают о стране и ее языке. Полученные знания могут изменить определенные взгляды ребенка, расширить его кругозор, но стереть национальную идентичность они не могут.

В каком возрасте детям лучше усваивать родной язык, а в каком - иностранный?

Некоторые считают, что лучше учить ребенка иностранному языку, начиная с первых дней жизни. Это довольно неплохой способ изучения иностранного языка, ведь у ребенка формируется словарный запас, начиная с его первых дней жизни. Например, один из родителей говорит на украинском, а другой - на английском или немецком. Некоторые из психологов говорят, что лучше начинать изучение английского языка с двух или трех лет. Именно в это время у детей формируется активный словарный запас и дети способны к абсорбированию новых слов и понятий.

Можно ли детям учить параллельно два иностранных языка?

Можно, если не перегружать. Например, если это будет час занятий по английскому и занятия проводить в игровой форме. Ученик получит от этого удовольствие и самопроизвольно будет запоминать слова и конструкции предложений. И так же, в другой день можно проводить час занятий с немецкого. Детей надо погружать в языковую среду с помощью песен, игр, раскрасок и тому подобное. Это необходимо осуществлять исключительно на иностранном языке.

Стоит учить существительным и глаголам или сразу словам, выражениям и фразам?

Однозначно скажу, что нет. Даже взрослые не всегда понимают, что такое существительные, прилагательные, глаголы или наречия. Если мы говорим о детях раннего младшего возраста, то нужно применять игровую методику. Путем постоянного повторения песен, стихов, игр, ребенок лучше усвоит определенные конструкции.

На чем важно акцентировать внимание при изучении иностранного языка для детей?

Прежде всего, надо выбирать те материалы, которые соответствуют возрастным особенностям ребенка. То есть, если это три или четыре года, то конечно не надо применять сложные конструкции. Надо начинать с простых. Эти темы могут касаться поздравления, цветов, цифр, названий животных или состава семьи и тому подобное. Лучше всего начинать с таких простых тем. Акцентируем также внимание на разговорном уровне, а уже потом переходим к чтение, письмо, изучение звуков и слогов.

В какой форме надо проводить обучение? Исключительно игровая или с весомыми элементами теории?

Все зависит от возрастных особенностей. Чем меньше ребенок, тем больше требуется игр и меньше теории. Уже в начальной школе начинаем вводить теорию.

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С чего лучше начинать изучать любой иностранный язык?

В 2-3 года начинаем с изучения тем про поздравления, названий животных, еды, чисел. Все занятия проводим исключительно в игровой форме. В 5-6 лет начинаем учить буквы, склады, писать и добавляем элементы чтения.

Какие проблемы чаще всего возникают у детей, изучающих иностранные языки?

Проблемы возникают не у детей, а в перегруженной школьной программе. За один урок можно изучить грамматическую тему, но надо постоянно ее дальше повторять. Школьная программа, к сожалению, этого не предусматривает. Вероятнее всего, что эту грамматическую тему ученики просто забывать. Конечно, многое зависит от учителя и того, как он организует урок и применяет свои материалы. Но все же на школьную программу надо бы обратить целесообразнее внимание руководству.

Что делать родителям, если ребенок отказывается изучать любой иностранный язык?

К каждому ребенку есть подход. Ученик может отказываться изучать язык, потому что ему просто не интересно или не нравится форма изложения информации от преподавателя. В таком случае родителям необходимо подумать о том, что следует поменять языковые курсы или самого репетитора. Вот увидите, что результат не заставит себя ждать. Стоит помнить, что у каждого ребенка свой тип темперамента, уровень знаний и концентрации внимания. Репетитору надо учитывать все эти критерии, чтобы потом не возникало подобных проблем.

Психологи доказали, что человек, владеющий двумя языками, может использовать их одновременно. Двуязычные люди со временем учатся переходить с одного языка на другой при использовании их в различных ситуациях. Такая способность мозга помогает двуязычным детям лучше справиться с заданиями. В них лучше развита долговременная и краткосрочная память. Свободное владение двумя языками повышает их способность к изучению третьего языка. Дети, которые обладают двумя и более языками, способны быстро усваивать новые понятия и концепции. Это касается не только изучение новых языков, но и других областей знаний: математике, физике и т. д.

Автор: Алёна Лищук
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