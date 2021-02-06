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суббота, 06 февраля 2021 17:58

Китайский зонд сделал первое фото Марса на расстоянии 2,2 млн км

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  Китайский зонд сделал черно-белое фото Марса. Фото: CNSA
Китайский зонд сделал черно-белое фото Марса. Фото: CNSA

Китайский зонд "Тяньвень-1 сделал первое фото Марса на расстоянии примерно 2,2 млн км от планеты.

Космический корабль также успешно провел четвертую коррекцию орбиты, сообщает Китайское национальное космическое управление.

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"На снимке видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Из-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон - Долина Моряков", - говорится в сообщении.

Сейчас космический зонд находится в полете 197 дней. Он преодолел более 465 млн км на своем пути к Красной планете и находится в 184 млн км от Земли и 1,1 млн км от Марса.

 

Уже 10 февраля корабль должен выйти на орбиту планеты.

NASA планирует отправить на Марс первых астронавтов в 2030-х. Ожидается, что полет в одну сторону продлится минимум 9 месяцев. Чтобы ускорить путешествие, компания Ultra Safe Nuclear Technologie предлагает запускать астронавтов на ракете с ядерно-тепловым двигателем.

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