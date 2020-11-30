Киево-Могилянская академия приглашает белорусских студентов на обучение

Белорусы могут вступить в Киево-Могилянскую академию Фото: Википедия

С 9 ноября по 16 декабря Национальный университет "Киево-Могилянская академия" открыл дополнительный набор в магистратуру и бакалавриат для студентов из Беларуси, подвергшихся политических притеснений в своей стране, сообщает академия на официальном сайте.

Белорусы могут вступить в Киево-Могилянскую академию на первый курс или восстановиться на курс, который уже овладевали - от 2-4 курса.

Документы для зачисления в вуз принимают в онлайн-режиме. Для белорусских студентов стоимость обучения и проживания в общежитии соответствует стоимости для граждан Украины.

В Киево-Могилянской академии сказали, что поддерживают преподавателей и студентов, отстаивающих свое право на свободу и свободное волеизъявление.

Получить подробную информацию о наборе студентов из Беларуси и заполнить регистрационную форму можно на сайте Отдела Международного сотрудничества.

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