Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт

Министерство образования и науки Украины изучает возможность возвращения учащихся младших классов к полноформатному обучению, учащихся старших классов - к смешанной форме, при условии благоприятной санитарно-эпидемической ситуации. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. По поводу старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме ", - сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Система школьного образования должна создавать необходимое разнообразие форм обучения и давать возможность выбирать ее самостоятельно, считает заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

"Каждый ученик должен выбирать ту форму обучения, которая ему подходит. Например, по типу темперамента, состоянию здоровья и возможностям семьи. Школа со времен Ян Амоса Коменского себя исчерпала, поэтому надо создавать необходимое разнообразие ", - говорит Gazeta.ua специалист.

Поурочная оплата труда, которая сохранилась до сих пор, по его мнению, сдерживает развитие образования и является насущной проблемой.

"Постоянно возникает вопрос, как оплачивать проектную работу или как оплачивать индивидуальные консультации. Следует помнить, что любая система развивается тогда, когда в ней есть необходимое разнообразие. При нынешней системе образования это фактически невозможно ", - добавляет Виктор Громовой.

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На Полтавщине действует преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной формой. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной формой. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.